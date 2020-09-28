Eskişehir'de 4 çocuk annesi cinayet işledi! Kayınbiraderini göğsünden bıçakladı 122 suç kaydı çıktı
ESKİŞEHİR'de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi yaşadıkları tartışma sonucu mutfak bıçağıyla öldürdü. Kadının 122 suç kaydı olduğu aktarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. 4 çocuk annesi Müjde D., gece saatlerinde birlikte yaşadığı Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe ile evde tartıştı.
Göğsünden bıçakladı: Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Müjde D. mutfaktan aldığı bıçak ile İsmail Efe’yi göğsünden bıçakladı. Komşular duyulan sesler üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe'ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Efe burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1 yaşında bebeğiyle kontrole geldi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından Müjde D., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.