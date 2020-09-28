Eskişehir'de 4 çocuk annesi cinayet işledi! Kayınbiraderini göğsünden bıçakladı 122 suç kaydı çıktı

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe'ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Efe burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.