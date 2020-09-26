Eskiden kral dairesinde kalan Harika Avcı kirasını ödeyemedi Selin Ciğerci yardım etti
Bir dönemin ünlü isimlerinden Harika Avcı, kirasını ödeyemez hale geldi. Harika Avcı'nın zor günlerde yardımına hayranı olan Selin Ciğerci koştu. Harika Avcı'nın hakkındaki iddialar sevenlerini bir hayli üzdü.
Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edildi. Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı’nın ev sahibi, UçanKuş’a açıklamalarda bulundu.
Ev sahibi, açıklamasında, Harika Avcı'nın kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.
Bunu duyan Selin Ciğerci, bağlandığı programda hayranı olduğu Harika Avcı için ev sahibiyle iletişime geçeceğini ve kiralarını ödeyeceğini duyurdu. Kendisine çoğu kez ulaşmak istediğini fakat ulaşamadığını belirtti.
Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti.