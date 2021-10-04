Eskiden fakir yemeğiydi şimdi lüks haline geldi! Tanesi 20 liradan satılıyor
ADANA'da eskiden gariban yemeği olarak bilinen şırdan, artan talep nedeniyle lüks hale geldi, şırdan şu an altın çağını yaşıyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor. Fiyatları ise yerine göre el yakıyor...
Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.
Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı. Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.
“Şırdanlar Adana’dan diğer illere gönderiliyor”
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” diye konuştu.
“İşlerimiz çok güzel”
Pandemi başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Şırdanın altın çağını yaşadığını söyleyen Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” ifadelerini kullandı.