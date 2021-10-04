Eskiden fakir yemeğiydi şimdi lüks haline geldi! Tanesi 20 liradan satılıyor

“Şırdanlar Adana’dan diğer illere gönderiliyor”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” diye konuştu.