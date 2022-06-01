Eskiden Bebek Okan'dı şimdi Selin Ciğerci oldu! Bakın daha kimler cinsiyet değiştirdi liste çok uzun
Kimlik tercihlerini cinsiyet değiştirme ameliyatıyla değiştirerek, hayallerine, yeni yaşamına kavuşan ünlüler, saymakla bitmiyor! Türk Sanat Müziği'nin Diva'sından Bülent Ersoy'a, Bebek Okan'dan, Rüzgar Erkoçlar'a kadar uzayan listede bakın kimler var! İşte o ünlülerin yeni görünümleri, isimleri ve son halleri!
Dünyaya geldikleri kimlik tercihlerini değiştirerek, yeni görünümleriyle hayallerine, yeni yaşamlarına kavuşan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor! Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'un ilk olduğu listede bakın daha hangi bomba isimler var!
Bebek Okan'dı Selin Ciğerci ismiyle fenomen oldu!
Bebek Okan lakabıyla ünlenen, 2017 yılında geçirdiği ameliyatla cinsel kimliğini kadın olarak değiştirip, Selin Ciğerci adını alan ünlü fenomen, kozmetik dünyasına adım atarak, kendi markasını kurmuştur.
Selin Ciğerci 2. kez nikah masasına oturdu!
Ciğerci, evlenip ayrıldığı Gökhan Çıra ile mayıs ayında 2. kez nikah masasına oturmuştur.
Neslihan Doğrusöz'dü, Doruk Doğrusöz oldu!
Ekranların sevilen yarışma programlarından " İşte Benim Stilim" de tanınan Neslihan Doğrusöz, daha ilk günden jüriden tam not almıştı. Sonrasında cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Doğrusöz, Doruk ismini aldı..