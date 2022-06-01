Eskiden Bebek Okan'dı şimdi Selin Ciğerci oldu! Bakın daha kimler cinsiyet değiştirdi liste çok uzun

Dünyaya geldikleri kimlik tercihlerini değiştirerek, yeni görünümleriyle hayallerine, yeni yaşamlarına kavuşan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor! Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'un ilk olduğu listede bakın daha hangi bomba isimler var!