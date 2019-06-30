Eski Victoria's Secret meleği Nina Agdal çırılçıplak fotoğrafını paylaştı! Herkesi şaşırttı
Eski Victoria'S Secret modeli ve Sports Illustrated Swimsuit kapak modeli Nina Agdal, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile ağızları açık bıraktı. Dünyaca ünlü model çırılçıplak fotoğrafını yayınladı.
Eski Victoria'S Secret modeli ve Sports Illustrated Swimsuit güzeli 27 yaşındaki Danimarkalı manken Nina Agdal'ın çırılçıplak pozu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü model Nina Agdal, salı günü Instagram'da ağızları açık bırakan fotoğraf paylaştı ve bir tarlanın ortasında çıplak vücudunu sergiledi.
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Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Niga Agdal'ın bir tarlada çırıpçıplak çekindiği fotoğrafını annesinin çektiğini belirtti.
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Tarladaki çıplak pozuyla sınırları zorlayan güzel model Nina Agdal, fotoğrafın altına "Annem bana bu fotoğraf için bir gömlek isteyip istemediğimi sordu." notunu düştü.
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YouTube'da kendi adına kanalı bulunan güzel model, paylaştığı videolarla da takipçilerine farklı içerikler sunuyor.
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