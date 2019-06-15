Eski Victoria's Secret mankeni herkesi şok etti! Heidi Klum'un çıplak videosu olay oldu
Eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, sosyal medya hesabı Instagram'dan öyle bir video yayınladı ki 'yok artık' dedirtti.
Bir döneme damga vuran 46 yaşındaki eski manken Heidi Klum, son paylaşımıyla yine olay oldu! Üstsüz halde dış fırçalarken çektiği videosunu, önce Instagram'ın hikaye kısmında, sonra sayfasında paylaşarak hayranlarını şaşırttı.
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Her ne kadar podyumları bırakmış olsa da sunuculuğunu üstlendiği bir yarışma programı üzerinden podyuma yeni yüzler kazandıran Heidi Klum'un, neden böyle bir paylaşım yağtığına çoğu hayranı anlam bile veremedi.
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46 yaşındaki eski mankenin bu paylaşımı yalnızca bir saat içerisinde 520 bin kişi tarafından izlendi.
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Heidi Klum, ABD'li aktris Sharon Stone’un, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmindeki pozunun aynısını verdiği çekimden bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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