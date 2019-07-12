Eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, 17 yaş küçük sevgilisiyle gizlice evlendi
17 yaş küçük müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz ile nişanlı olan ünlü Alman manken Heidi Klum, Aralık ayında nişanlandıklarını ilan etmişlerdi. Ünlü çift arayı fazla açmadan nikah masasına oturarak evlendikleri ortaya çıktı.
Eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük olan Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı Tom Kaulitz ile gizlice evlendiği ortaya çıktı.
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Dört çocuk annesi 46 yaşındaki Klum ile 29 yaşındaki Kaulitz’in şubat ayında evlendiği öğrenildi. TMZ adlı magazin sitesi, Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz’in evliliğine dair belgelere ulaştığını duyurdu.
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Bu belgelere göre ünlü çift beş ay önce birbirlerine "Evet" dedi.
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Klum, Kaulitz ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurmuştu. Büyük bir düğün istediklerini söyleyen çift, sonradan fikir değiştirerek sessiz sedasız evlendi.
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