Eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, 17 yaş küçük sevgilisiyle gizlice evlendi

Dört çocuk annesi 46 yaşındaki Klum ile 29 yaşındaki Kaulitz’in şubat ayında evlendiği öğrenildi. TMZ adlı magazin sitesi, Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz’in evliliğine dair belgelere ulaştığını duyurdu.