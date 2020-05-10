Eski Uzman Çavuş pusu kurdu! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü bacanağı ile baldızını öldürdü!
ERZURUM'da, meslekten atılan Uzman Çavuş Mükremin T. (41), eşiyle ilişkisi olduğundan şüplendiği bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Meslekten atılan eski Uzman Çavuş Mükremin T., iddiaya göre eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı Fatih Özmen'in evinin önünde pusu kurdu.
Fatih Özmen'in evden çıkıp, eşiyle birlikte 25 LE 192 plakalı otomobiline bindiğini gören Mükremin T., aracı çalıştırdığı sırada bacanağına tabancayla ateş etti. (Özmen çiftinin geçen yıl evlendikleri öğrenildi)
Bu sırada Fatih Özmen'in eşi Hülya Özmen de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Mükremin T., baldızına da ateş etti. Çift kanlar içinde kalırken, Mükremin T. olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören Fatih Özmen'in kardeşi otomobilin yanına giderken ağabeyini ve yengesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.