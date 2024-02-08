Eski Üsteğmen 2.5 milyar lira vurgun yaptı kaçarken yakalandı! Sedat Ocakçı, İzmir'e böyle getirildi
İZMİR’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş adamı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da saklandıkları ikamette yakalanarak İzmir’e getirildi. Öte yandan Ocakçı çiftiyle beraber 2 şüpheli daha emniyete getirildi. Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıkmıştı.
İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş adamı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da saklandıkları evde akalandı. Ocakçı çifti, İzmir'e getirilip sorguya alınırken, Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıkmıştı.
Dün sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.
Yakalanan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte toplamda 4 kişi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Ocakçı çiftinin sorgularına başlanılacağı öğrenildi.
Sedat Ocakçı TSK'dan ihraç edilmiş
Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.