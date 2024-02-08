Eski Üsteğmen 2.5 milyar lira vurgun yaptı kaçarken yakalandı! Sedat Ocakçı, İzmir'e böyle getirildi

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş adamı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da saklandıkları evde akalandı. Ocakçı çifti, İzmir'e getirilip sorguya alınırken, Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıkmıştı.