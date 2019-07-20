Eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği seçti

1998 Yılında Türkiye Güzeli seçilmenin ardından film ve dizilerde oyunculuk yapan Zeynep Tokuş, kariyer hedefini bambaşka bir yöne çevirdi. Eski Türkiye güzeli yoga eğitmenliği yaparak hayatına devam ediyor. Ünlülere dahi yoga dersi veren Zeynep Tokuş'un yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.