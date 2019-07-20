Eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği seçti
Bir süre önce oyunculuğu da bırakarak bambaşka bir meslek ile hayatına devam eden eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. Tokuş'un bu halini görenler ise şaştı kaldı, esnek vücudu olay oldu.
1998 Yılında Türkiye Güzeli seçilmenin ardından film ve dizilerde oyunculuk yapan Zeynep Tokuş, kariyer hedefini bambaşka bir yöne çevirdi. Eski Türkiye güzeli yoga eğitmenliği yaparak hayatına devam ediyor. Ünlülere dahi yoga dersi veren Zeynep Tokuş'un yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.
Tokuş, Türkiye güzeli seçildikten sonra dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı, ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi.
Filmdeki performansıyla 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
Bir dönem Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.