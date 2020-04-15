Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'e hapis şoku! Kayınvalidesi odasına böcek koymuştu
2005 yılının Türkiye Güzeli Sinem Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel'in ailesiyle olan davası hala sürüyor. Bu kez ise Sinem Sülün, hapis şoku ile karşı karşıya kaldı. Tehdit suçundan dava açıldı.
Türkiye Güzeli seçilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Sülün, ardından eski eşi Mustafa Yüksel'in annesi ve babası ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Sinem Sülün'ün kayınvalidesi yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirmiş ardından açılan davalarla başı belaya girmişti.
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Sinem Sülün, kayınvalidesi ve kayınpederine, yatak odasında bulduğu böceğin ardından da açmış, ikilinin 2,5 yıl hapisleri istendi. Senelerdir süren bu davada gerilim ise giderek zirveye tırmanıyor.
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Son olarak Sinem Sülün, dava açtığı ve haklarında 2,5 yıl hapisleri istenen eski kayınvalidesi ve kayınpederiyle karşılaşınca tartışma çıkardı.
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Kayınpederine tehditler savuran eski manken hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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