Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan'dan acı haber!
Miss Turkey 1997’de Türkiye'nin üçüncü en güzel kadını seçilen Nilay Ceylan 44 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Eski Türkiye 3. güzeli Nilay Ceylan, 44 yaşında hayatını kaybetti. İki yıl önce babasını kaybeden ve ardından içine kapanan Ceylan’ın annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
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Ceylan’ın cenazesi dün Çatalca’da bulunan Karacaköy Camisi’nden kaldırıldı. Törene katılan Ceylan’ın dostları “Çok iyi bir insandı ve son zamanlarda babasının ölümünden sonra içine kapanmıştı” dedi.
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Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılmıştı. Çağla Şikel’in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997’de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.
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Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü’nden mezun olan Ceylan, Kanal D’de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca’ya yerleşti.
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