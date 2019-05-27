Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer elinde bidonlarla aracına su taşıdı

Esra Sönmezer kimdir?: Otomobiline su taşıdığı görüntülerde gündem olan Esra Sönmezer, Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olarak 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.