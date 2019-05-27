Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer elinde bidonlarla aracına su taşıdı
Oyuncu ve sunucu eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer, önceki gün elinde bidonlarla kaldırımda yürürken görüntülendi.
Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer, önceki akşam Levent'de elinde bidonlarla kaldırımda yürürken bir anda flaşların patlaması neye uğradığını şaşırdı.
Otomobili hararet yapmış: Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan sunucu-oyuncu otomobilinin hararet ışığının uyarı verdiğini bu nedenle benzinlikten su taşıdığını söyledi.
Su takviyesi yaptı evine giti: Muhabirlerin de kendisine yardımcı olmasıyla aracına su takviyesi yapan Esra Sönmezer, daha sonra evinin yolunu tuttu.
Esra Sönmezer kimdir?: Otomobiline su taşıdığı görüntülerde gündem olan Esra Sönmezer, Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olarak 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.