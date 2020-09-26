Eski Survivor yıldızı ve oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi
Son olarak Söz, Elimi Bırakma dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, önceki akşam 3 milyon liralık lüks aracıyla Bebek'e geldi.
Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle akıllara kazınan sonrasında Yüksek Sosyete, Söz, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu önceki akşam son model aracıyla Bebek'te görüntülendi.
Karşısında bir anda gazetecileri gören oyuncu, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı. Oyuncu 3 milyon TL değerindeki son model aracıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Nihat Altınkaya, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın programı olan Survivor'a katılmış ve 2012 yılının şampiyonu olmuştu.
Nihat Altınkaya: 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Nihat Alptuğ Altınkaya’dır, aslen Rize’lidir. İlköğretim, ota ve lise eğitimini Karabük'te tamamlamış ardından Karabük Demir Çelik lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.