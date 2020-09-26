Eski Survivor yıldızı ve oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi

Karşısında bir anda gazetecileri gören oyuncu, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı. Oyuncu 3 milyon TL değerindeki son model aracıyla da dikkatleri üzerine çekti.