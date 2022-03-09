Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum
Önceki gün konser veren Yıldız Tilbe, sahneye davet ettiği eski Survivor yarışmacısının itirafı karşısında şaşırdı.
Yıldız Tilbe, yoğun istek üzerine tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahneye çıktı.
111
Ünlü sanatçı, konserin açılışını dev istanbul korosu eşliğinde “Delikanlım” performansı ile yaptı.
211
Aralıksız 2,5 sahnede kalan Tilbe, keyifli bir geceye imza attı. Şarkıcı, konser boyunca seyircileri ile de eğlenceli diyaloglar yaşadı.
311
Çok üşüdüğü için sahnede ısıtıcılardan uzağa gidemediğini dile getiren Tilbe, esprileri ile de kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.
411