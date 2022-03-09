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Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Önceki gün konser veren Yıldız Tilbe, sahneye davet ettiği eski Survivor yarışmacısının itirafı karşısında şaşırdı.

Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Yıldız Tilbe, yoğun istek üzerine tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahneye çıktı. 

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Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Ünlü sanatçı, konserin açılışını dev istanbul korosu eşliğinde “Delikanlım” performansı ile yaptı.

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Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Aralıksız 2,5 sahnede kalan Tilbe, keyifli bir geceye imza attı. Şarkıcı, konser boyunca seyircileri ile de eğlenceli diyaloglar yaşadı.

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Eski Survivor yarışmacısı 'Yıldız Tilbe'yle evlenirdim' deyip itiraf etti: Seni çok seviyorum

Çok üşüdüğü için sahnede ısıtıcılardan uzağa gidemediğini dile getiren Tilbe, esprileri ile de kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.

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