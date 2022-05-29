Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Yok böyle değişim

Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor. 2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.