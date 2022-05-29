Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Yok böyle değişim
Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken eski voleybolcu ve eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal yeni işini açıkladı. Duygu Bal'ın son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Eski voleybolcu ve 2014 'Survivor' yarışmacısı Duygu Bal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı. Eski voleybolcu Duygu Bal'ın son haline beğeni yağdı.
Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor. 2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.
Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan ve profesyonel kariyerinin ardından turizm sektöründe iş hayatına atılan Duygu Bal, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken 35 yaşındaki güzel, 435 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.