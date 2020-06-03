Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede maske çıkışıyla şoke etti bakın ne yaptı

Peki, Bennu Gerede kimdir?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir. Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.