Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede maske çıkışıyla şoke etti bakın ne yaptı
2013 yılında Survivor'da yarışan oyuncu Bennu Gerede, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve maske takma zorunluluğunu hiçe saymasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Bennu Gerede, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş merkezinin içinde maske takarak alışveriş yapan Gerede, açık havaya çıktığında maskesini çıkartarak kurallarını hiçe saydı.
Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. AVM'de maskesini takıp alışverişini yapan Gerede, AVM'den çıkar çıkmaz maskesini çıkardı.
Maske takmaması hakkında konuşan Bennu Gerede, şunları söyledi:
"Dışarıda maske takmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Dışarıda oksijen var. Yasaksa ceza kessinler o zaman. Dışarıda takmak istemiyorum. AVM'lerde takıyorum sadece"
Peki, Bennu Gerede kimdir?
Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir. Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.