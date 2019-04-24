Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede canlı yayında dayak yediğini itiraf etti

"Asıl suçlu benim"

"Her şeyi dün gibi hatırlıyorum ama artık etkilenmiyorum. Bazı insanlar sağlık açısından, ruh sağlığı açısından iyi değil. Kimseye iftira atmıyorum. Asıl suçlu benim. Çünkü ben kabullendim! Kimse beni zorla tutmadı orada. Bu benim de suçum. Tabii ki karşımdakinin de suçu. Artık burada suçlamak diye bir şey kalmadı."