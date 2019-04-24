Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede canlı yayında dayak yediğini itiraf etti
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasına 2013 yılında katılan Bennu Gerede, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak yaşadığı zor günleri anlattı.
Fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, mahkemelik olduğu eski eşi hakkında bomba itiraflarda bulundu. 2. Sayfa programında konuşan Gerede, ilk evliliğinde yaşadığı olayları anlatarak geçirdiği zor günleri canlı yayında açıkladı. Gerede, "İlk ilişkimde 2-2,5 seneye yakın şiddeti yaşadım. Hemen sonraki ilişkimde de aynı şey vardı." diyerek şu ifadelerde bulundu:
"Kendimize bile itiraf edemiyoruz. İnsan utanıyor. Tam utanç da değil. Normalmiş gibi bir şeyin içine giriyorsun. Çıkmak çok da zor oluyor. Allah'tan kendimle çok çalıştım. Bir sürü ders de aldım."
"Asıl suçlu benim"
"Her şeyi dün gibi hatırlıyorum ama artık etkilenmiyorum. Bazı insanlar sağlık açısından, ruh sağlığı açısından iyi değil. Kimseye iftira atmıyorum. Asıl suçlu benim. Çünkü ben kabullendim! Kimse beni zorla tutmadı orada. Bu benim de suçum. Tabii ki karşımdakinin de suçu. Artık burada suçlamak diye bir şey kalmadı."
"Düzelecek diyorsun..."
"O seviyor beni, bir daha yapmayacak' diyorsun. Psikolojik bir şiddet de var. Bir fanusun içine sokuluyorsun. Uzaklaşıyorsun, arkadaşlarından insanlarından. Hep 'düzelecek' diyorsun. Ama öyle bir şey yok."