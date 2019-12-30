Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi hastanede dehşet saçtı

Müdahale etmek isteyen doktoru darp etti

Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darp etti. Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi’nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti. Hastane çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları Hasançebi’den şikayetçi olmadı.

İbrahim Hasançebi’nin uzun süre Süper Lig takımları Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor gibi takımların formalarını giydiği öğrenildi.