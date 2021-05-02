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Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

38 yaşındaki kadın, eski sevgilisinin evine gittiği sırada yatak odasında gördükleri karşısında deliye döndü.

Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

İngiltere'nin kuzeyindeki sahil kenti Hull'da yaşayan Marie Wilkinson, eski sevgilisinin evine girdiğinde karşısına çıkacak manzarayı biliyordu. 38 yaşındaki kadın, 19 Aralık tarihinde eski sevgilisinin kapısını çaldı. 

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Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

Genç kadın dışarıdan "O k.... orada olduğunu biliyorum" diye avazı çıktığı kadar bağırdı.

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Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

Kapı açılır açılmaz erkeği kenara itti, bir el çantası ve bir çift ayakkabı gördü.

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Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü

Doğruca yatak odasına yöneldi, yatakta gördüğü diğer kadına saldırıya geçti.

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