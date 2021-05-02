Eski sevgilisinin yatak odasına giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Deliye döndü
38 yaşındaki kadın, eski sevgilisinin evine gittiği sırada yatak odasında gördükleri karşısında deliye döndü.
İngiltere'nin kuzeyindeki sahil kenti Hull'da yaşayan Marie Wilkinson, eski sevgilisinin evine girdiğinde karşısına çıkacak manzarayı biliyordu. 38 yaşındaki kadın, 19 Aralık tarihinde eski sevgilisinin kapısını çaldı.
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Genç kadın dışarıdan "O k.... orada olduğunu biliyorum" diye avazı çıktığı kadar bağırdı.
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Kapı açılır açılmaz erkeği kenara itti, bir el çantası ve bir çift ayakkabı gördü.
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Doğruca yatak odasına yöneldi, yatakta gördüğü diğer kadına saldırıya geçti.
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