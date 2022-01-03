Eski sevgilisinin evini basan Çağatay Akman'ın olaylı gecesinden flaş detay!
Eski kız arkadaşının evine giderek kavga çıkaran ve ardından karakolluk olan şarkıcı Çağatay Akman'ın olaylı gecesinden yeni detaylar ortaya çıktı!
Şarkıcı Çağatay Akman eski kız arkadaşının evine giderek kavga çıkarmış, ardından karakolluk olmuştu. Kavganın detayları ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haberin detaylarına göre, Çağatay Akman ifadesinde eski kız arkadaşının evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini daha sonra Öykü Uslu'nun başka bir kişiyi çağırmasıyla tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. Akman, soruşturma kapsamında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti ancak talebi reddedildi.
Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'ya darp uygulamıştı
Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'ya darp uygulamıştı. Uslu'nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe serbest bırakılmıştı.
Öykü Uslu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine karar verdi.
" Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri vardı"
Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, "Karakolda zaten her şeyi hallettim, şu anda süreç devam ediyor. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri vardı. Bana, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında." ifadelerini kullanmıştı.