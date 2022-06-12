Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası İstanbul'u terk eden Ozan Güven yeni sevgilisi ile görüntülendi!
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp iddiaları sonrası tepkilerden dolayı İstanbul'u terk eden Ozan Güven yeni sevgilisi ile Etilerde görüntülendi. Sevgilisinin yüzünü saklaması ise dikkat çekti.
2021 yılında kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası ile Ozan Güven hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Tepkilerden dolayı bir süre İstanbul'u terk eden Güven, yeni kız arkadaşıyla Etiler'de bir benzin istasyonunda ilk kez kameralara yansıdı.
Güven ve gizemli kız arkadaşı, karşılarında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güven'in kız arkadaşı, yüzünü gizlemeyi tercih etti.
Daha sonra muhabirlerle konuşan Güven, "Tiyatro oyunum var. Ona yetişmeye çalışıyoruz" demekle yetindi.