Eski sevgilisi Lamine Yamal'ı ifşaladı! Kız takvimi iddiası...

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal henüz altı yaşındayken Barcelona kulübü tarafından keşfedilmesi, yerel bir gözlemcinin kendisini Katalan ekibine tavsiye etmesiyle oldu.

Fas asıllı İspanyol oyuncu 13 Temmuz 2007 tarihinde dünyaya geldi. La Masia'nın gençlik saflarında büyüyen Yamal, kısa sürede akademinin en iyi adaylarından biri olarak görülmeye başlandı.

Yamal, A takımdaki ilk maçına 29 Nisan 2023'te çıktı ve La Liga'da Real Betis'e karşı alınan 4-0'lık galibiyette 83. dakikada Gavi'nin yerine oyuna girdi.

2022-2023 sezonunda Barcelona ille şampiyonluk yaşayan Lamine Yamal, 2023-2024 sezonunda 37 La Liga karşılaşmasında oynarken 5 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Bu performansının ardından İspanya’nın EURO 2024 kadrosunda yer alan genç yıldız, Hırvatistan, Gürcistan, Almanya ve İngiltere ile oynanan final maçında arkadaşlarına asist yaptı. Lamal turnuvadaki ilk golünü sie Fransa karşısında attı.