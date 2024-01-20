Eski sevgilisi genç kızı öldürüp intihar etti! Genç kızın babası, annesi dahil 3 eşini öldüren seri katil çıktı
MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, Melike Akpınar (24) adlı kadın, ilçe adliyesinde görevli olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) tarafından vahşice katledildi. Melike Akpınar'ın, daha önce ikisi resmi nikahlı 3 eşini de öldüren seri tatil Necati Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eski sevgilisini silahla öldüren şahıs ardından kendini vurarak hayatına son verdi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde Melike Akpınar (24) adlı kadın, ilçe adliyesinde görevli olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) ile konuşmak için buluştu.
Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aracında kendini vurdu
Emniyet güçleri olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız'ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi çöplük mevkiinde boş bir arazide park halinde buldu. Aracı kontrol eden ekipler Zübeyir Yıldız'ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Melike Akpınar'ın Saruhanlı Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalıştığı öğrenildi.
Babası annesi dahil 3 eşini öldürmüş!
Melike Akpınar'ın, ölümünün arkasından tüyleri diken diken eden bir gerçek çıktı. Akpınar'ın annesinin de babası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Genç kızın babasının, İkisi resmi nikahlı, biri dini nikahlı 3 eşini öldüren Necati Akpınar olduğu öğrenildi. Akpınar, kızı Melike Akpınar'ın annesini öldürmekten de hapis yatmıştı.