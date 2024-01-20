Eski sevgilisi genç kızı öldürüp intihar etti! Genç kızın babası, annesi dahil 3 eşini öldüren seri katil çıktı

Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.