'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgası! Tekme tokat birbirine girdiler

Kent Meydanı'nda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran Y.A. ile yanındaki arkadaşlarıyla karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile konuştu gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk ile birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı.