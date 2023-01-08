'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgası! Tekme tokat birbirine girdiler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri anında müdahale ederek olayı ayırdı. 200 metre ileride tekrar karşı karşıya gelen grupların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.
Kent Meydanı'nda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran Y.A. ile yanındaki arkadaşlarıyla karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile konuştu gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk ile birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı.
Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf parkında tekrar karşı karşıya gelen grup kavga etmeye başladı. Kavga esnasında E.Ç. ve E.Ö. bıçakla yaralandı. Yaralanan 2 genç Saraybahçe Polis Merkezi'ne sığındı.
Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.