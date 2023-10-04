Eski sevgilim olan savcı, arabada beni bir saat dövdü! Adli Tıp Müdürü savcılığa koştu!
MARDİN'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü olan Dr. Gözde Bağcı, ilçede Cumhuriyet Savcısı olan M. S. D.'den kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu duyurdu. Dr. Bağcı, Savcı M.S.D. ile eski sevgili olduklarını söyledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede Cumhuriyet Savcısı olan ve kısa bir süre ilişki yaşadığı M.S.D.’nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.
Ayrılınca sürekli tehdit etti
Dr. Gözde Bağcı, M.S.D.’den ayrılmasının ardından sürekli tehditler aldığını, 11 Temmuz'da iki kuzeni ile birlikte yanına gelen M.S.D.’nin kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Araca bindirip bir saat dövdü
Daha sonra savcının kendisini araca bindirdiğini ve yaklaşık bir saat boyunca darp ettiğini ileri süren Bağcı, şans eseri ölüm ve sakatlık tehlikesini atlattığını anlattı.
Savcı kimliğini gösterip uzaklaştırdı
M.S.D.'nin olaya tanıklık edenleri ise savcı kimliğini göstererek uzaklaştırdığını aktardı.