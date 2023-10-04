Eski sevgilim olan savcı, arabada beni bir saat dövdü! Adli Tıp Müdürü savcılığa koştu!

Mardin'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede Cumhuriyet Savcısı olan ve kısa bir süre ilişki yaşadığı M.S.D.’nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.