Eski sevgiliden Melek Bezaroğlu'na kan donduran tehdit! 'Kızını diri diri yakacam Melek, mezarı bile olmayacak'
İSTANBUL Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan eski sevgilisi Mustafa K.'nın 3 yıldır kendisini tehdit ettiğini belirterek sosyal medya üzerinden yardım istedi. Eski sevgilinin gönderdiği tehdit mesajlarını paylaştı. Kan donduran mesajlar sonrası Mustafa K. gözaltına alındı.
Melek Bezaroğlu, eski erkek arkadaşı Mustafa K. tarafından uzun süredir sosyal medyadan tacize maruz bırakılıp tehdit ediliyor. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Bezaroğlu'nun anlattıkları ve eski sevgilisinin gönderdiği WathsApp mesajları kan dondurdu. Sosyal medyanın ayağa kalkmasının ardından eski sevgili Mustafa K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kamuoyunda sesini duyurmak için video çekerek kendi sosyal medya hesabından paylaşan Melek Bezaroğlu, yetkililere sesini duyurabilmek için sosyal medyadan bir video ve eski sevgilisi Mustafa K.'nın tehdit mesajlarını paylaştı.
Resmimi ve ismimi 'Eskort' diye yayınladı
İlişki yaşamaya başladıktan 3 ay sonra Mustafa K.'nın evli olduğunu öğrendiğini ve ondan ayrıldığını anlatan Melek Bezaroğlu, "Ayrıldıktan sonra sürekli olarak üzerimde psikolojik baskı kurmaya başladı. Adıma açtığı hesaplardan ikimizin resini koyup altına açık adresimi ve numaramı yazıp 'eskort' olarak lanse etti beni." dedi.
Eski kız arkadaşıyla cinsel ilişki anını paylaştı
Mustafa K.'nin eski kız arkadaşı ile yaşadığı cinsel birliktelik anlarını da sosyal medyadan yayınladığını iddia eden Melek Bezaroğlu, Mustafa K.'nin kendi arkadaşlarına da tehdit mesajları attığını söyleyerek o mesajlardan bazılarını paylaştı.