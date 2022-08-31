Eski sevgiliden Melek Bezaroğlu'na kan donduran tehdit! 'Kızını diri diri yakacam Melek, mezarı bile olmayacak'

Resmimi ve ismimi 'Eskort' diye yayınladı

İlişki yaşamaya başladıktan 3 ay sonra Mustafa K.'nın evli olduğunu öğrendiğini ve ondan ayrıldığını anlatan Melek Bezaroğlu, "Ayrıldıktan sonra sürekli olarak üzerimde psikolojik baskı kurmaya başladı. Adıma açtığı hesaplardan ikimizin resini koyup altına açık adresimi ve numaramı yazıp 'eskort' olarak lanse etti beni." dedi.