Eski sevgili, sosyal medyadan izini bulup eğlence mekanında dövdü! Güzel manken karara isyan etti
Manken Gizem Akbaş, terk ettiği eski sevgilisi tarafından takip edilerek eğlence mkanında kameralar öönünde çok feci şekilde dövüldü. Mahkeme dayakçı sevgiliye 7 ay hapis cezası verdi. Akbaş, "Korkuyorum. Tehditleri devam ediyor ama ispatlayamıyorum'' dedi.
Manken Gizem Akbaş, Mücahit İsmail Ay'la bir süre arkadaşlık yaptı. Ancak kendisini aldattığı ve darp ettiği gerekçesiyle ayrıldı. Gizem Akbaş, kendisini darp eden Ayta'dan şikayetçi oldu. Ancak tehditler yüzünden bu şikayetinden vazgeçti. Ayrılığı kabullenemeyen Mücahit İsmail Ayta, "Seni öldürürüm" diyerek tehditlere başladı. Bunun üzerine Gizem Akbaş, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Buna rağmen Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın peşini bırakmadı. Sahte hesaplarla kendisini ve yakınlarını takip etmeye başladı. Beşiktaş'ta 16 Temmuz akşamı bir eğlence mekanına eğlenmeye giden Gizem Akbaş'ın, sosyal medya hesabından takip ederek bulunduğu yeri öğrenen Mücahit İsmail Ayta, o mekâna gitti.
Gizem Akbaş, lavaboya gitmek için dışarı çıkmasını fırsat bilen Mücahit İsmail Ayta hızla Akbaş'ın yanına gitti. Manken Akbaş'ı yumruklamaya başlayan Ayta, yere düşen kadını acımasızca yumruk ve tekmelerle darp etmeye devam etti. Çevredekilerin müdahale etmesiyle Mücahit İsmail Ayta, genç kadından uzaklaştırıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bir süre tutuklu kalan Ayta, tahliye edildi. Önceki günkü duruşmada ise karar çıktı. Sanıkların avukatı, takdiri indirim uygulanmasını talep etti.