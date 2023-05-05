Eski sevgili, sosyal medyadan izini bulup eğlence mekanında dövdü! Güzel manken karara isyan etti

Manken Gizem Akbaş, Mücahit İsmail Ay'la bir süre arkadaşlık yaptı. Ancak kendisini aldattığı ve darp ettiği gerekçesiyle ayrıldı. Gizem Akbaş, kendisini darp eden Ayta'dan şikayetçi oldu. Ancak tehditler yüzünden bu şikayetinden vazgeçti. Ayrılığı kabullenemeyen Mücahit İsmail Ayta, "Seni öldürürüm" diyerek tehditlere başladı. Bunun üzerine Gizem Akbaş, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.