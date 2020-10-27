Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. TBMM'de düzenlenen törenin ardından Durmuş için İkindi namazını müteakip Karşıya Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Durmuş'un naaşı Karşıya Mezarlığı'na defnedildi.
57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Durmuş, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.
Durmuş'un cenazesi, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını tamamladı.