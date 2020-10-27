Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.