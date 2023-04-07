Eski porno yıldızından Donald Trump'a yeni suçlama! 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilişkiye girdiklerini gizli tutması için sus parası ödediği iddia edilen eski porno yıldızı Stormy Daniels'tan yeni iddialar geldi. Trump'u ABD'nin ceza mahkemesinde yargılanan ilk başkanı yapan Daniels, "Kral tahtından indirildi; ölüm tehditleri alıyorum" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ilişkilerini gizli tutması için sus parası ödediği ardından da bunu örtbas etmeye çalıştığı iddia edilen eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ın "sorumlu tutulması gerektiğini" söylerken eski Başkan'ın hapse girmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Daniels, Trump'a kendisiyle ilgili suçlamaların ardından ceza davası açılmasının ardından ilk röportajını Fox Nation'dan Piers Morgan'a verdi.
Bir buçuk saat süren söyleşide Daniels, "Trump'ın bana yönelik suçlarının bedelinin hapis olduğunu düşünmüyorum. Ancak diğer yaptığı şeylerden suçlu bulunursa tabii ki girmeli" dedi.
Trump, bu hafta Daniels'a ödenen sus parasının iş kayıtlarında gizli tutulması gerekçesiyle suçlamaların kendisine tebliğ edilmesi için hakim karşısına çıktı ve kısa süreliğine gözaltına alındı.