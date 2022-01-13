Eski nişanlısının katlettiği Avukat Dilara Yıldız aylar önceden vasiyetini bırakmış! Aileyle 'subayım' diye tanışmış
İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı uzman çavuş Oktay Dönmez tarafından restoranda katledilen avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Katil Dönmez'in Dilara'nın ailesine kendini 'subay' olarak tanıttığı ve ikilinin sadece 15 gün nişanlı kaldıkları ortaya çıktı. Dilara, öldürüldüğü gün İstanbul'a dönerken anneannesine telefonda her şeyi anlatmış...
Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği ortaya çıktı. İstanbul Barosu önündeki anma programında konuşan anne Elvan Yıldız ise, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti.
Dilara Yıldız'ı katleden eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Eski uzman çavuş Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi.
Dönmez'in Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Yıldız'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.
Dilara Yıldız'ı 'beni tehdit ediyor' diye şikayet etmiş
Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak Dilara Yıldız'ın kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi.