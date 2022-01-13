Eski nişanlısının katlettiği Avukat Dilara Yıldız aylar önceden vasiyetini bırakmış! Aileyle 'subayım' diye tanışmış

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği ortaya çıktı. İstanbul Barosu önündeki anma programında konuşan anne Elvan Yıldız ise, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti.