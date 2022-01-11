Eski nişanlı dehşeti! Sokak ortasında öldürülen Raziye gözyaşlarıyla uğurlandı

Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.