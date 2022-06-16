Eski model Ebru Şancı'dan şaşırtan sözler! "Kocamı zengin kadınlarla yemeğe yollarım"

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile yedi yıldır evli olan eski model Ebru Şancı Öztürk, katıldığı magazin programında haber yorumlarken, eşi ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şancı'nın sözleri karşısında sunucular hayrete düştü.