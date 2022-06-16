Eski model Ebru Şancı'dan şaşırtan sözler! "Kocamı zengin kadınlarla yemeğe yollarım"
2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı Öztürk, bu sabah katıldığı magazin programında Atiye'ye Ürdün Prensi'nden gelen 100 bin dolarlık teklif haberine ilişkin konuşurken, "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır." dedi. Şancı'nın cevabı sunucuları şaşkına çevirdi.
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile yedi yıldır evli olan eski model Ebru Şancı Öztürk, katıldığı magazin programında haber yorumlarken, eşi ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şancı'nın sözleri karşısında sunucular hayrete düştü.
2015 yılında evlendiği Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyledi.
"Paranın yüzü sıcaktır" diyen Şancı, sözleriyle sunucuları da şaşkına çevirdi.
Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itiraf da bulundu.