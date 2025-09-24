Eski manken Özlem Yıldız ameliyat masasına yattı! Hastalığı bakın neymiş...
|
Ağrıları artınca hastaneye giden sunucu Özlem Yıldız önceki gün ameliyat masasına yattı. Eski mankenin hastalığı bakın neymiş...
Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girmiş, 2013'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten 2006'da Demir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
19
İki yıldır turizmci Mete Vardar ile aşk yaşayan Yıldız ağrıları artınca hastaneye gitti, önceki gün fıtık ameliyatı oldu.
29
Sunucu, operasyon sonrası hastane odasında doktorlarıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
39
"Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi.
49