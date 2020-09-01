Eski manken Gizem Özdilli poz uğruna yaptığıyla yürekleri ağza getirdi düşüyordu
BODRUM'da tatil yapan eski manken Gizem Özdilli, sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaşmak uğruna yaptığıyla herkesi korkuttu.
Birçok ünlü isim gibi eski manken Gizem Özdilli de yaz tatili için Bodrum'u tercih etti ve denizin, güneşin keyfini çıkarırken sosyal medyadan da eksik kalmak istemedi.
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Gümüşlük'te denize giren eski manken sosyal medya için poz verirken zor anlar yaşadı. Otelin yüksek kayalarına çıkan Özdilli, zaman zaman dengesini kaybedip düşme tehlikesi geçirdi.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yapıp beğeni almak uğruna Özdilli'nin canını hiçe sayması ise görenleri şoke etti.
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Öte yandan 48 yaşındaki eski manken Gizem Özdilli, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.
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