Eski manken Deniz Akkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi
Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül için verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşen 3 günlük zorlama hapis cezası sonrası tutuklandı. Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderilirken, karar magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezası kesinleşen eski manken Deniz Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklanmasının ardından cezaevi yolunu tutan Akkaya, yaşanan bu gelişmelerin ardından magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
Mahkeme, Deniz Akkaya'ya Seda Akgül'e yönelik verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezası vermişti. Akkaya'nın bu karara yaptığı itiraz reddedilince ceza kesinleşti.
BURHANİYE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanan Akkaya'nın, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.