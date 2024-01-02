Eski kız arkadaşı ile abisinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı detaylar ortaya çıktı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheli E.E., olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Karasu ilçesinde yakalandı. Yaralı ağabey ve kardeşin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.