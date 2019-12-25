Eski kediciklerden Beril Koncagül'ün ifşası : Adnan Oktar'ın önüne iç çamaşırsız oturup...
Adnan Oktar ve kediciklerine dair yakası açılmadık ifşalar 9 yıl örgütte kalan Beril Koncagül'den geldi. Kedicikler Adnan Oktar'ın karşısında 'iç çamaşırsız' oturuyorlarmış.
Adnan Oktar ve kedicikleri hakkında örgütte 9 yıl kalan ve kabus gibi bir hayat yaşayan Beril Koncagül'den yakası açılmadık ifşalar geldi. Beril Koncagül Adnan Oktar'ın kediciklerinin neden hepsinin birbirine benzediğinden, örgütteki iğrenç ilişkilere kadar bir çok detay verdi. Anlattıkları içinde mide bulandıran detaylar var. İşte Beril Koncagül'ün twitter hesabından yaptığı ifşalar:
- Twitter da hergün hergün yazıyor bu mallar, sanıyorlar ki insanlar bunları bu şekilde bilecek bütün millet tiksiniyor haberleri yok. Konferans düzenlerler milleti para ile toplarlar, bomboş kalınca aileleri, gönüllüleri ve örgüt üyelerini tıkıştırıp 100 kişilik yere 500 kişi geldi derler. TV'de giriş en fazla 20 30 olur herif bir stad dolusu adam bizi izliyor der.
Porno izlettiriyor
-Kadınların orasını burasını açıp porno vari görüntü ile sayıyı 50 e çıkartır, bütün Türkiye bizi izliyor der, hatta İslam ı biz dekolteli bayanlara anlatıyoruz der, ama bu iğrençlik içinde 1 tane bile dindar olan bir kişi bile olmaz. Ne liselere, ne üniversitelere, ne modern kesime hitap edebilir sadece pavyon ve porno izleyicilerinin dikkatini çeker. Örgüte erkek kazandırayım derken kadınları pazarlar.
Grup sekste en iyi demek
-Bu kadınlar düşmanın en iffetlisi derken en para eden satılık Kadınlar haline gelirler. En ahlaklı derken grup seksten en iyi anlayan demek ister. Çok iyi okullarda okudular, hepsi en az 2 dil bilir derken, lise mezunu olduklarını tam dillerini malum yerlerde çok iyi kullandıklarından bahseder.