Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.
Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Yukatel Denizlispor maçını tribünden izleyen Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı.
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Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.
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Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
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Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.
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