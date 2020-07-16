Eski iphone'u olanlara iyi haber! Apple o modellere para iadesi yapacak!

Elinde eski iPhone modeli olanlar için bugün müjdeli haber geldi. ABD merkezli teknoloji şirketiApple’ın eski iPhone modellerini yavaşlattığı iddiası geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmiş bununla ilgili dava açılmıştı. Apple’a karşı ABD’de açılan dava bugün sonuçlandı. Teknoloji devi iPhone sahiplerine toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte yanıtı ve Apple'in ödeme yapmak zorunda olduğu eski iPhone modelleri...