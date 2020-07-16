Eski iphone'u olanlara iyi haber! Apple o modellere para iadesi yapacak!
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Apple, iPhone modellerini yavaşlattığı iddiasıyla açılan davayı kaybetti. Şirket, eski iPhone sahiplerine ödeme yapmak zorunda kalacak. Peki hangi modeller?
Elinde eski iPhone modeli olanlar için bugün müjdeli haber geldi. ABD merkezli teknoloji şirketiApple’ın eski iPhone modellerini yavaşlattığı iddiası geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmiş bununla ilgili dava açılmıştı. Apple’a karşı ABD’de açılan dava bugün sonuçlandı. Teknoloji devi iPhone sahiplerine toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte yanıtı ve Apple'in ödeme yapmak zorunda olduğu eski iPhone modelleri...
111
ABD'de görülen davayı kaybeden Apple, eski iPhone modeline sahip olanlara toplamda 500 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Peki hangi modeller?
211
iPhone 6
311
iPhone 6 Plus
411