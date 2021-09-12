Eski hostes kirasını ödeyemeyince evden atıldı! O da 5 katlı binanın çatısına çıktı

Antalya’da 1 yıllık birikmiş kira borcu nedeniyle evinden çıkartılınca 5 katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk annesi kadın, intihara teşebbüs etmek için değil, sesini duyurabilmek için oraya çıktığını söyledi. Tüm eşyalarının haciz yoluyla alındığını ileri süren Esra Çınar, “Kedi, köpek bile sokağa atılmıyor. Çamaşırımı giymeme bile izin vermediler. Eşyalarım nerede bilmiyorum. Ben evladımla 10 yıldır oturduğum evden haksız yere atıldım. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.