Eski hostes kirasını ödeyemeyince evden atıldı! O da 5 katlı binanın çatısına çıktı
ANTALYA'da bir çocuk annesi eski hostes, birikmiş kira borcu nedeniyle evinden çıkartılınca eşyalarını bile alamadan evden çıkartıldı. Kadın da 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendini aşağı sarkıttı. Korku dolu dakikalar polislerin ikna çabasıyla son buludu. O kadan konuştu...
Antalya’da 1 yıllık birikmiş kira borcu nedeniyle evinden çıkartılınca 5 katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk annesi kadın, intihara teşebbüs etmek için değil, sesini duyurabilmek için oraya çıktığını söyledi. Tüm eşyalarının haciz yoluyla alındığını ileri süren Esra Çınar, “Kedi, köpek bile sokağa atılmıyor. Çamaşırımı giymeme bile izin vermediler. Eşyalarım nerede bilmiyorum. Ben evladımla 10 yıldır oturduğum evden haksız yere atıldım. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.
Olay, 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir uçak firmasında hostes olarak çalışan eşinden ayrı bir çocuk annesi Esra Çınar (31), Covid döneminde işinden ayrılmak zorunda kaldı.
Daha sonra emlak sektörüne yönelen Çınar'ın işleri düzgün gitmezken, bir yandan da hastanede yatan kanser hastası annesiyle ilgilenmeye başladı. Bu süre zarfında annesini kaybeden ve yaklaşık 1 yıllık birikmiş kirasını ödeyemeyen Çınar’ın yurt dışında yaşayan ev sahibi, iddiaya göre Antalya’dan bir kişiye vekalet verdi. Ardından haciz yoluna giden kişi, ekipler eşliğinde evi boşalttırdı.
7 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokakta kalan Çınar, Tekelioğlu Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Genç kadının çatıda olduğunu görenler durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.