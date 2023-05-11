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Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay

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Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay

Muğla'nın Milas ilçesinde eski devlet hastanesi girişinde kadın cesedi bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay

Milas'ta eski devlet hastanesi önünde yerde yatan kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

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Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay
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