Eski hastane bahçesinde ceset bulundu! Milas'ta feci olay
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Muğla'nın Milas ilçesinde eski devlet hastanesi girişinde kadın cesedi bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi, soruşturma başlatıldı.
Milas'ta eski devlet hastanesi önünde yerde yatan kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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