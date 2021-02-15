Eski halleri görenleri şok etti! Hande Sarıoğlu Ebru Şahin Songül Karlı olay oldu
Songül Karlı, Hande Sarıoğlu ve Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in geçmiş yıllardaki halleri gören hayranları tanımakta güçlük çekti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu, frikik verdiği pozuyla gündem olan Songül Karlı ve Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in eski hallerini görenler şaşkına döndü.
İşte ünlülerin eski halleri...
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İrem Sak
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Yıldız Asyalı
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Şarkıcı Zara
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