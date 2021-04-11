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Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüştü.

Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

47 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, estetik tutkusundan vazgeçmiyor. Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen Akyürek, bu kez de göz kapağından ameliyat geçirdi.

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Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

İşlem sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Umut Akyürek, doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

Ünlü sanatçı, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada, en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer..." ifadelerini kullandı.

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Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı

47 yaşındaki Akyürek, geçtiğimiz aylarda, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok." demişti. 

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