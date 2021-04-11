Eski halinden eser kalmadı! Umut Akyürek'in son halini gören tanıyamadı
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüştü.
47 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, estetik tutkusundan vazgeçmiyor. Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen Akyürek, bu kez de göz kapağından ameliyat geçirdi.
İşlem sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Umut Akyürek, doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Ünlü sanatçı, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada, en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer..." ifadelerini kullandı.
47 yaşındaki Akyürek, geçtiğimiz aylarda, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok." demişti.