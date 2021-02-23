Eski halinden eser kalmadı! Masterchef Açelya Kılıçay estetik sonrası gören tanımadı
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye 2019'un yarışmacısı Açelya Kılıçay'ın eski halinden eser kalmadı.
TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında adını duyuran 23 yaşındaki Açelya Kılıçay kısa sürede tanınırlığa kavuşmuştu. Jüri üyeleri ile girdiği diyaloglarla Açelya, seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Önceki sezonda yarışmada kıyasıya mücadele eden Açelya, son dörde kalan eleme adayları arasından çıkmayı başarmayarak yarışmaya veda etmişti.
Yarışmaya veda etmesinin ardından Açelya, bir takım estetik operasyonlar geçirdi.
Geçirdiği operasyonlar sonrası genç güzeli görenler tanıyamadı. Açelya'nın Instagram paylaşımları herkesi şaşırttı.