Eski halinden eser kalmadı! İçler acısı görüntü işte İstanbul’da kuraklığın fotoğrafı

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesinin İSKİ verilerine göre yüzde 16.87’ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan ağaçlar ve on binlerce midye havadan görüntülendi.