Eski halinden eser kalmadı! İçler acısı görüntü işte İstanbul’da kuraklığın fotoğrafı
İSTANBUL’un barajlarının genel doluluk oranı ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16.87ye kadar geriledi. Barajın Emirli Bölgesinde suların yaklaşık 500 metre geri çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıktı. Kuruyan baraj havadan görüntülendi.
Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesinin İSKİ verilerine göre yüzde 16.87’ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan ağaçlar ve on binlerce midye havadan görüntülendi.
Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise Emirli bölgesinden geldi.
Havadan çekilen görüntüler ise İstanbul’da yaşanılan kuraklık fotoğrafladı.
Ömerli Barajı Sevdalıları grubu üyesi Gökmen Aras, “Şu an Ömer Barajının Emirli bölgesinde bulunuyoruz. Bu lokasyon geçtiğimiz Nisan ve Mayıs alanında suyla kaplıydı.