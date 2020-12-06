Eski halinden eser kalmadı Doya Doya Moda'nın Bahar Candan'ı son haliyle şok etti
Doya Doya Moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor
İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yine gündem olmayı başardı. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor.
Küçük yaşına rağmen geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Bahar Candan son hali takipçilerini şaşkına çevirdi.
Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.
Bahar Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" diye sordu.