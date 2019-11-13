Eski halinden eser kalmadı Çağatay Ulusoy'un kilolu hali şoke etti
Çağatay Ulusoy, son haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı, kilolu hali hayranları tarafından hiç beğenilmedi.
Geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtarak hayranlarını şoke eden Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla yeniden gündeme geldi. Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Ulusoy, görenleri şok etti.
Şimdilerde yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Ulusoy, yeni filminin hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek. Yeni filmi için mekan gezerken görüntülenen Ulusoy, adlığı kilolarla sosyal medyada gündem oldu.
Film çekimleri için Kırklareli'ne giden oyuncu, bir hayli kilo almış haliyle görüntülendi. Çağatay Ulusoy'un yeni rolü için mi bu hale geldiği ise merak konusu oldu.
Kaslı ve fit vücutlu halinden eser kalmayan Ulusoy'un kilolu halini gören hayranları, hiç beğenmediklerini "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın" yorumlarıyla dile getirdi.