Eski halinden eser kalmadı 22 kilo verdi! Deniz Seki'nin son hali şaşırttı

Motivasyonum buydu: Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu."