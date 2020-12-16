Eski halinden eser kalmadı 22 kilo verdi! Deniz Seki'nin son hali şaşırttı
Sevilen pop müziği sanatçısı Deniz Seki son zamanlarda aldığı kilolarla haber olmaya başlamıştı. Seki'nin zayıflamış hali görenleri şaşkına çevirdi.
50 yaşındaki Deniz Seki zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo almıştı. Sorunu kökten çözmek isteyen Seki kolları sıvadı tüm alışkanlıklarını değiştirdi.
"Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu" diyen şarkıcı, 2.5 ayda 22 kilo verdi.
Beslenme uzmanı Şeyda Coşkun’la çalışmaya başlayan 50 yaşındaki şarkıcı, 36 beden oldu.
Motivasyonum buydu: Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu."