Eski hali olay olan Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile ayrıldı

İşte Göz'ün o satırları:

''Şimdiye kadar kimsenin onur ve gururuyla oynamayan biri olarak, şahsıma da yapılmasını istemem ve de izin vermem. Ben şimdiye kadar hakkım olan herkese hakkımı helal edip, onların da bana etmesini temenni ederim. ''