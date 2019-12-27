Eski hali olay olan Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz ile ayrıldı
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Gökhan Göz ile gelgitli aşk hayatı yine gündemde. Birçok kez ayrılıp barışan çift tekrardan ayrılık kararı aldı.
Moda dünyasının önemli isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Gökhan Göz ile geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çift bir sonra yeniden barışmıştı. İkilinin gelgitli aşk hayatı yine noktalandı.
Son olarak geçtiğimiz aylarda ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığının üzerinden iki hafta geçtikten sonra çift, kötü günleri geride bıraktıklarını açıklamış ve ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi.
Bu yaşananların ardından ikili için her şey iyiye giderken Gökhan Göz, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ayrılık haberini "Arkadaşlar merhaba" diyerek duyurdu.
İşte Göz'ün o satırları:
''Şimdiye kadar kimsenin onur ve gururuyla oynamayan biri olarak, şahsıma da yapılmasını istemem ve de izin vermem. Ben şimdiye kadar hakkım olan herkese hakkımı helal edip, onların da bana etmesini temenni ederim. ''